Radio Szczecin » Region
Wirus HIV wciąż groźny. NFZ zaprasza na "Środy z profilaktyką" w Szczecinie

Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / PublicDomainPictures (CC0 domena publiczna)
Aż 30 procent osób nie wie o zakażeniu, a 50 procent dowiaduje się o nim zbyt późno. W leczeniu zakażenia HIV kluczowe jest wczesne wykrycie choroby i wdrożenie leczenia.
Zagadnienie to będzie tematem "Środy z profilaktyką" w siedzibie szczecińskiego NFZ-u - mówi Małgorzata Olszewska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

- W najbliższą środę - 3 grudnia - naszymi gośćmi będą farmaceuci z Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Warto skorzystać z wiedzy naszych ekspertów. Będą informować o profilaktyce zakażenia wirusem HIV, o różnicach między HIV a AIDS oraz co zrobić, gdy podejrzewamy u siebie ryzyko zakażenia - informuje Olszewska.

W 2024 roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano 107 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV i 10 przypadków zachorowania na AIDS.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
