Radio Szczecin » Region
Start Szczecin z medalami Mistrzostw Polski

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Już cztery medale - dwa srebrne i dwa brązowe zdobyli reprezentanci Startu Szczecin w Zimowych Otwartych Mistrzostwach Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych, odbywających się w Szczecinie.
Medalową kolekcję na basenie Floating Arena otworzył Piotr Mejsner, który zdobył brąz w stylu motylkowym. Brąz wywalczyła także w wyścigu na 50 metrów - stylem klasycznym - Natalia Czarnuch.

Srebrne medale mają natomiast: paralimpijczyk z Paryża Krzysztof Lechniak oraz Karol Demucha, który był drugi na 50 metrów żabką.

Tomasz Kaźmierczak, prezes Startu Szczecin nie ukrywa zadowolenia z medalowych sukcesów parapływaków, a zwłaszcza z wyniku 14-letniego Karola Demuchy.

- Młody pływak Karol Demucha ma 14 lat. To objawienie... W tym roku zaczął startować u nas w sekcji pływackiej i naprawdę robi bardzo dobre postępy. Udowodnił to, zdobywając srebrny medal mistrzostw Polski w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że jest to przyszłość, która w najbliższych latach będzie ścigała się już na arenach międzynarodowych - dodaje Kaźmierczak.

W niedzielę kolejne medalowe szanse zawodników Startu. Pierwsze niedzielne konkurencje Mistrzostw Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych rozpoczną się o godzinie 9 na basenie Floating Arena w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
