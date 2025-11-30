Dwie osoby zginęły w katastrofie śmigłowca

W katastrofie śmigłowca na Podkarpaciu zginęły dwie osoby z powiatu przeworskiego - poinformowała policja. Do wypadku doszło w sobotę w rejonie miejscowości Cierpisz w powiecie łańcuckim.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Młodszy aspirant Tomasz Domka z policji w Łańcucie powiedział, że przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. - W wyniku katastrofy śmigłowca śmierć poniosły dwie osoby, dwóch mężczyzn ze sobą spokrewnionych w wieku 41 i 44 lata. Na miejscu w chwili obecnej jest zabezpieczenie terenu.Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca, w którym odnaleziono ciała. Do tragedii doszło w trudno dostępnym terenie. Na miejscu panowała też gęsta mgła.