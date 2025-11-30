Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dwie osoby zginęły w katastrofie śmigłowca

Region

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
W katastrofie śmigłowca na Podkarpaciu zginęły dwie osoby z powiatu przeworskiego - poinformowała policja. Do wypadku doszło w sobotę w rejonie miejscowości Cierpisz w powiecie łańcuckim.
Młodszy aspirant Tomasz Domka z policji w Łańcucie powiedział, że przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. - W wyniku katastrofy śmigłowca śmierć poniosły dwie osoby, dwóch mężczyzn ze sobą spokrewnionych w wieku 41 i 44 lata. Na miejscu w chwili obecnej jest zabezpieczenie terenu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca, w którym odnaleziono ciała. Do tragedii doszło w trudno dostępnym terenie. Na miejscu panowała też gęsta mgła.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Młodszy aspirant Tomasz Domka z policji w Łańcucie powiedział, że przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

