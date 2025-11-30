Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Drugi dzień Festiwalu Czytania w Książnicy Pomorskiej

Region Julia Nowicka

Książnica Pomorska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Książnica Pomorska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Bajki dla dzieci czytane przez autorów, spotkania z pisarzami i wywiad z tegoroczną laureatką Nagrody Nike. Trwa drugi dzień Festiwalu Czytania w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej.
Miś Uszatek otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

- W sali pod piramidą atrakcje trwają od południa - mówi dyrektor książnicy Przemysław Wraga. - Zapraszamy Państwa już na godzinę 12 na prezentację książki - spotkanie poprowadzi dziennikarka Radia Szczecin Małgosia Frymus. To na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Zapraszamy Państwa.

Festiwal trwa do godziny 18.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
