Drugi dzień Festiwalu Czytania w Książnicy Pomorskiej

Książnica Pomorska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Bajki dla dzieci czytane przez autorów, spotkania z pisarzami i wywiad z tegoroczną laureatką Nagrody Nike. Trwa drugi dzień Festiwalu Czytania w szczecińskiej Książnicy Pomorskiej.

Festiwal trwa do godziny 18.



- W sali pod piramidą atrakcje trwają od południa - mówi dyrektor książnicy Przemysław Wraga. - Zapraszamy Państwa już na godzinę 12 na prezentację książki - spotkanie poprowadzi dziennikarka Radia Szczecin Małgosia Frymus. To na pewno będzie bardzo ciekawe spotkanie. Zapraszamy Państwa.