Elektrownia Dolna Odra przechodziła już masowe zwolnienia

Odprawy dla pracowników elektrowni Dolna Odra to propozycja - mówił Mieczysław Sawaryn w "Rozmowie pod krawatem". Pracę stracić ma 800 osób.
Proponowane odprawy dla pracowników Dolnej Odra to nawet 400 tysięcy zł na osobę.
- My taki proces przerobiliśmy w 2014 roku, kiedy cztery, czyli połowa bloków w Dolnej Odrze, została wyłączona. Ludzie otrzymali podobne pieniądze jak dzisiaj, to było ponad 10 lat temu. Znaczna część mieszkańców Gryfina wyjechała kupując sobie czy to mieszkania nad morzem, czy w innych częściach Polski - mówił Sawaryn.
Burmistrza Gryfina pytaliśmy także o kondycję Laguny, o to jak sprawdza się darmowa komunikacja miejska, rozmawialiśmy też o kolejnych wystawach psów, Gryfino chce być kynologiczną stolicą Pomorza Zachodniego.
