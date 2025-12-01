Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Elektrownia Dolna Odra przechodziła już masowe zwolnienia

Region Sebastian Wierciak

Elektrownia Dolna Odra. Fot. ZEDO / PGE GiEK
Odprawy dla pracowników elektrowni Dolna Odra to propozycja - mówił Mieczysław Sawaryn w "Rozmowie pod krawatem". Pracę stracić ma 800 osób.
Mieczysław Sawaryn

Mieczysław Sawaryn

Proponowane odprawy dla pracowników Dolnej Odra to nawet 400 tysięcy zł na osobę.

- My taki proces przerobiliśmy w 2014 roku, kiedy cztery, czyli połowa bloków w Dolnej Odrze, została wyłączona. Ludzie otrzymali podobne pieniądze jak dzisiaj, to było ponad 10 lat temu. Znaczna część mieszkańców Gryfina wyjechała kupując sobie czy to mieszkania nad morzem, czy w innych częściach Polski - mówił Sawaryn.

Burmistrza Gryfina pytaliśmy także o kondycję Laguny, o to jak sprawdza się darmowa komunikacja miejska, rozmawialiśmy też o kolejnych wystawach psów, Gryfino chce być kynologiczną stolicą Pomorza Zachodniego.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjęła Magdalena Kochan, senator Koalicji Obywatelskiej.

Edycja tekstu: Michał Król
