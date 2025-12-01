Elektrownia Dolna Odra przechodziła już masowe zwolnienia

Odprawy dla pracowników elektrowni Dolna Odra to propozycja - mówił Mieczysław Sawaryn w "Rozmowie pod krawatem". Pracę stracić ma 800 osób.

Proponowane odprawy dla pracowników Dolnej Odra to nawet 400 tysięcy zł na osobę.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjęła Magdalena Kochan, senator Koalicji Obywatelskiej.





Edycja tekstu: Michał Król