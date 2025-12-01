Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Jechał pijany, za szybko, bez prawa jazdy i był poszukiwany

Region Julia Nowicka

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Nietrzeźwy, bez prawa jazdy i poszukiwany do odbycia kary więzienia. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali w Przecławiu obywatela Tadżykistanu, bo ten przekroczył dozwoloną prędkość.
Kontrola wykazała, że mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, pojazd nie miał ubezpieczenia OC, a sam kierowca miał cofnięte prawo jazdy na 5 lat.

Mężczyznę zatrzymała policja i przewiozła na izbę wytrzeźwień.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 27 listopada oglądane 13087 razy)
  2. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od przedwczoraj oglądane 11392 razy)
  3. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od 27 listopada oglądane 6573 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od 27 listopada oglądane 4549 razy)
  5. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od przedwczoraj oglądane 3486 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieczysław Sawaryn
Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa

Najnowsze podcasty