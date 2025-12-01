Jechał pijany, za szybko, bez prawa jazdy i był poszukiwany

Nietrzeźwy, bez prawa jazdy i poszukiwany do odbycia kary więzienia. Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali w Przecławiu obywatela Tadżykistanu, bo ten przekroczył dozwoloną prędkość.
Kontrola wykazała, że mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, pojazd nie miał ubezpieczenia OC, a sam kierowca miał cofnięte prawo jazdy na 5 lat.
Mężczyznę zatrzymała policja i przewiozła na izbę wytrzeźwień.
