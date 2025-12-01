Akcja "TAK nieWIELE" otwiera serca darczyńców i cieszy obdarowanych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

16 tysięcy osób zgłoszono do akcji "TAK nieWIELE". 15 tysięcy z nich ma swoich darczyńców.





Nazwa akcji jest trafiona i przemodlona - uważa siostra Damaris, benedyktynka, samarytanka Krzyża Chrystusowego z Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.



- Tak niewiele, a czyni wiele, bo otwiera serca darczyńców i cieszy obdarowanych. My wszyscy stajemy się lepsi. Ludzie chcą pomagać. To jest kapitalna sprawa. Cieszmy się - mówi benedyktynka.



- W tej chwili jest już ponad 15 tysięcy zarezerwowanych prezentów - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.



- Coś takiego wspaniałego z tego naszego Szczecina wyrasta, na miarę naprawdę wielkiej ogólnopolskiej akcji. Skoro w tym roku będziemy mieli prawdopodobnie 20 tysięcy prezentów, to możemy przypuszczać, że za kilka lat pragnienie obdarowania będzie tak wielkie, że to naprawdę będą dziesiątki tysięcy osób - mówi Kancelarczyk.



Więcej szczegółów na stronie



