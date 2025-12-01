Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Akcja "TAK nieWIELE" otwiera serca darczyńców i cieszy obdarowanych

Region Piotr Kołodziejski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
16 tysięcy osób zgłoszono do akcji "TAK nieWIELE". 15 tysięcy z nich ma swoich darczyńców.
Po raz piąty Fundacja Małych Stópek i Fundacja Donum Vitae organizują pomoc dla podopiecznych m.in. domów pomocy społecznej, domów samotnej matki czy hospicjów. Akcja polega na przygotowaniu spersonalizowanego prezentu do 150 złotych.

Nazwa akcji jest trafiona i przemodlona - uważa siostra Damaris, benedyktynka, samarytanka Krzyża Chrystusowego z Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

- Tak niewiele, a czyni wiele, bo otwiera serca darczyńców i cieszy obdarowanych. My wszyscy stajemy się lepsi. Ludzie chcą pomagać. To jest kapitalna sprawa. Cieszmy się - mówi benedyktynka.

- W tej chwili jest już ponad 15 tysięcy zarezerwowanych prezentów - mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.

- Coś takiego wspaniałego z tego naszego Szczecina wyrasta, na miarę naprawdę wielkiej ogólnopolskiej akcji. Skoro w tym roku będziemy mieli prawdopodobnie 20 tysięcy prezentów, to możemy przypuszczać, że za kilka lat pragnienie obdarowania będzie tak wielkie, że to naprawdę będą dziesiątki tysięcy osób - mówi Kancelarczyk.

Więcej szczegółów na stronie takniewiele.com.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Piotra Kołodziejskiego.
Relacja Piotra Kołodziejskiego z programu "Tematy i Muzyka".

Najnowsze podcasty