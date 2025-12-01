Miliony na rozwój infrastruktury sportowej w regionie

Stadion, boiska, remont sal gimnastycznych i skate park. Te inwestycje są na zachodniopomorskiej liście ministerialnego Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

Edycja tekstu: Michał Król

Wszystkie mają się rozpocząć jeszcze w tym roku i otrzymają marszałkowskie dofinansowanie - w sumie prawie 8 mln 600 tys. zł.Umowy podpiszą we wtorek przedstawiciele gmin Dębno, Stara Dąbrowa, Stepnica, Stargard, a także miasta Szczecin i Białogard.