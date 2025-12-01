Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Lodołamacze otwierają sezon zimowy na Odrze

Region Julia Nowicka

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Lodołamacze zgłaszają gotowość. Oznacza to sprzętowe, techniczne i logistyczne przygotowanie do zabezpieczenia rzeki. Do dyspozycji jest 13 jednostek, 7 polskich i 6 niemieckich.
Jak tłumaczy rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, działania lodołamaczy mają zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać powodziom spowodowanym lodem.

- Przede wszystkim umożliwią bezpieczny i sprawny spływ kry, zapobiegając na przykład zatorom lodowym przy przeprawach mostowych oraz przypadkom wyniku spiętrzenia lodu i okolicznych miejscowości bądź przerwania np. wałów przeciwpowodziowych - mówi Synowiecki.

W zeszłym roku jednostki nie wypłynęły ani razu. Rzecznik podkreśla jednak, że pogoda jest nieprzewidywalna i konieczna jest gotowość na kryzysowe sytuacje.

- Trzeba je utrzymywać w gotowości, ponieważ tego wymagają przepisy, warunki i właśnie ta nieprzewidywalność aury. Podobna sytuacja jak w przypadku obiektów obrony ludności, tak tutaj też te jednostki muszą być w gotowości właśnie w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia aury - tłumaczy rzecznik Wód Polskich.

Sezon zimowy na Odrze trwa do 15 marca.

Edycja tekstu: Michał Król
