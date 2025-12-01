Lodołamacze otwierają sezon zimowy na Odrze

Lodołamacze zgłaszają gotowość. Oznacza to sprzętowe, techniczne i logistyczne przygotowanie do zabezpieczenia rzeki. Do dyspozycji jest 13 jednostek, 7 polskich i 6 niemieckich.

Edycja tekstu: Michał Król

Jak tłumaczy rzecznik Wód Polskich Marek Synowiecki, działania lodołamaczy mają zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać powodziom spowodowanym lodem.- Przede wszystkim umożliwią bezpieczny i sprawny spływ kry, zapobiegając na przykład zatorom lodowym przy przeprawach mostowych oraz przypadkom wyniku spiętrzenia lodu i okolicznych miejscowości bądź przerwania np. wałów przeciwpowodziowych - mówi Synowiecki.W zeszłym roku jednostki nie wypłynęły ani razu. Rzecznik podkreśla jednak, że pogoda jest nieprzewidywalna i konieczna jest gotowość na kryzysowe sytuacje.- Trzeba je utrzymywać w gotowości, ponieważ tego wymagają przepisy, warunki i właśnie ta nieprzewidywalność aury. Podobna sytuacja jak w przypadku obiektów obrony ludności, tak tutaj też te jednostki muszą być w gotowości właśnie w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia aury - tłumaczy rzecznik Wód Polskich.Sezon zimowy na Odrze trwa do 15 marca.