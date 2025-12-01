Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wypadek i utrudnienia na al. Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin
Zderzenie dwóch samochodów osobowych w ciągu alei Wojska Polskiego w Szczecinie.
Do zdarzenia doszło w okolicach skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola - na nitce w kierunku Głębokiego. Jedna osoba została ranna.

Jeden z uszkodzonych samochodów blokuje obecnie torowisko tramwajowe. Tym samym przejazd "jedynek" i "dziewiątek" w obu kierunkach został wstrzymany.

Edycja tekstu: Michał Król

