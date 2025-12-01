Wypadek i utrudnienia na al. Wojska Polskiego [ZDJĘCIA]

Zderzenie dwóch samochodów osobowych w ciągu alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w okolicach skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola - na nitce w kierunku Głębokiego. Jedna osoba została ranna.Jeden z uszkodzonych samochodów blokuje obecnie torowisko tramwajowe. Tym samym przejazd "jedynek" i "dziewiątek" w obu kierunkach został wstrzymany.