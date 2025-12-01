Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Niezwykły jubileusz świnoujskiego zabytku

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
1 grudnia minęło dokładnie 168 lat od czasu, kiedy najwyższa na świecie ceglana latarnia morska po raz pierwszy zaświeciła.
Świnoujski zabytek obchodzi niezwykły jubileusz, choć w niesprzyjających okolicznościach. Po wprowadzeniu strefy bezpieczeństwa w rejonie terminalu LNG, dostęp lądowy do latarni jest zamknięty.

- Jubileusz świnoujskiej latarni jest równie niezwykły, co sama budowla - mówi Piotr Piwowarczyk ze Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich. - Latarnia tak naprawdę do eksploatacji weszła rok później, ale gotowość ogłoszono właśnie w Roku Pańskim 1857. O godzinie 14.00, 1 grudnia, zapalono knot o grubości mojej dłoni. Była zasilona olejem opałowym, w sumie rzepakowym tak naprawdę.

Dodaje, że tegoroczne urodziny latarni jednak do najszczęśliwszych nie należą. - Mamy trochę żałobę związaną z tym, co najważniejsze, bo przypomnę, w związku z blokadą drogi lądowej. Mamy nadzieję, że ten zły czas przeminie. Zajemy sobie sprawę z tego, że część tych decyzji jest podejmowana w związku z pewnymi okolicznościami - mówi Piwowarczyk.

Do największego świnoujskiego zabytku dostać się można 3 razy w tygodniu z nabrzeża promów Adler.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

