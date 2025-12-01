Więcej policyjnych kontroli na drogach. Z dwóch powodów

Pracowity weekend szczecińskich policjantów. Funkcjonariusze w ramach akcji "Ostatki" prowadzili więcej kontroli - to z powodu Andrzejek i Black Friday, który spowodował większy ruch na ulicach.
Policjanci przez weekend interweniowali 80 razy, wylegitymowali ponad 100 osób i skontrolowali 55 pojazdów. Zatrzymano jedną osobą poszukiwaną i dwie, które posiadały narkotyki. Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali też 270 kierowców, którzy jechali zbyt szybko. Czterech z nich przekroczyło dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski