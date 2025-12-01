Zabytkowy zegar znów odmierza czas

Stał w bezruchu przez dziesiątki lat. Zabytkowy zegar na fasadzie 109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie znów odmierza czas.

Jak przekazał miejski konserwator zabytków Michał Dębowski konstrukcja modernistycznego zegara jest unikatowa. Dzięki 12 podświetlonym numerom otoczonym matowionym szkłem i czarnym wskazówkom, zegar jest czytelny nawet w nocy. Konserwację przeprowadziła firma zegarmistrzowska Prais z Poznania. Jej koszt to 45 tysięcy złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski