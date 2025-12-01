Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Świnoujście przygotowuje się do sytuacji kryzysowych

Region Joanna Maraszek

Fot. www.facebook.com/joannaagatowska
Fot. www.facebook.com/joannaagatowska
Śpiwory, stacje zasilania, latarki - to jedne z pierwszych zakupów świnoujskiego samorządu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miasto na cel wzmocnienia zasobów zarządzania kryzysowego dostało ponad 2 miliony złotych.
Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu potwierdza, że pierwsze zakupy miasto już ma za sobą. - Te pieniądze posłużą do zakupu m.in. dużego agregatu prądotwórczego. Oprócz tego mnóstwo innych przedmiotów, które posłużą właśnie do obrony cywilnej. To są śpiwory, plecaki ratownicze, osuszacze, łóżka polowe. Przewidzieliśmy zakup racji żywnościowych, a także wyposażenie techniczne do pracy w sytuacjach kryzysowych - podkreśla Basałygo.

Poza zakupami, w mieście trwają przygotowania do utworzenia Regionalnego Centrum Kryzysowego oraz Centrum Usług Wspólnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu potwierdza, że pierwsze zakupy miasto już ma za sobą.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 27 listopada oglądane 13128 razy)
  2. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od przedwczoraj oglądane 11820 razy)
  3. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od 27 listopada oglądane 6616 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od 27 listopada oglądane 4587 razy)
  5. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od przedwczoraj oglądane 3591 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieczysław Sawaryn
Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa

Najnowsze podcasty