Świnoujście przygotowuje się do sytuacji kryzysowych

Śpiwory, stacje zasilania, latarki - to jedne z pierwszych zakupów świnoujskiego samorządu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Miasto na cel wzmocnienia zasobów zarządzania kryzysowego dostało ponad 2 miliony złotych.

Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu potwierdza, że pierwsze zakupy miasto już ma za sobą. - Te pieniądze posłużą do zakupu m.in. dużego agregatu prądotwórczego. Oprócz tego mnóstwo innych przedmiotów, które posłużą właśnie do obrony cywilnej. To są śpiwory, plecaki ratownicze, osuszacze, łóżka polowe. Przewidzieliśmy zakup racji żywnościowych, a także wyposażenie techniczne do pracy w sytuacjach kryzysowych - podkreśla Basałygo.



Poza zakupami, w mieście trwają przygotowania do utworzenia Regionalnego Centrum Kryzysowego oraz Centrum Usług Wspólnych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski