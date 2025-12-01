Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kołobrzeg może zaoszczędzić miliony złotych

Region Przemysław Polanin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Kołobrzeg zaoszczędzi na energii elektrycznej. W grę wchodzą miliony złotych.
Magistrat ogłosił przetarg na dostawę energii do miejskich jednostek, a także szkół i przedszkoli. Do tego dochodzą także latarnie uliczne. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata. Urzędnicy otrzymali oferty od trzech operatorów, które mieszczą się w przedziale od 5,2 mln do 5,5 mln zł. Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta nie ukrywa, że wszystkie oferty są dla miasta bardzo korzystne cenowo.

- Obserwowaliśmy rynek energii elektrycznej już od dłuższego czasu. Widzieliśmy, że te ceny energii trochę spadają. Do tego nie bez znaczenia są również inwestycje miasta i wymiana oświetlenia na energooszczędne - mówi Kujaczyński.

Obecnie trwa analiza wszystkich przedstawionych ofert. Jeśli miasto podpisze jedną z nich, może zaoszczędzić nawet 10 milionów złotych w stosunku do obecnie obowiązującej umowy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta nie ukrywa, że wszystkie oferty są dla miasta bardzo korzystne cenowo.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 27 listopada oglądane 13128 razy)
  2. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od przedwczoraj oglądane 11820 razy)
  3. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od 27 listopada oglądane 6616 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od 27 listopada oglądane 4587 razy)
  5. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od przedwczoraj oglądane 3591 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 20:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Mieczysław Sawaryn
Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Miś Uszatek" otworzył Festiwal Czytania w Książnicy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Korpysa

Najnowsze podcasty