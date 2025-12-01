Kołobrzeg może zaoszczędzić miliony złotych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg zaoszczędzi na energii elektrycznej. W grę wchodzą miliony złotych.

Magistrat ogłosił przetarg na dostawę energii do miejskich jednostek, a także szkół i przedszkoli. Do tego dochodzą także latarnie uliczne. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata. Urzędnicy otrzymali oferty od trzech operatorów, które mieszczą się w przedziale od 5,2 mln do 5,5 mln zł. Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta nie ukrywa, że wszystkie oferty są dla miasta bardzo korzystne cenowo.



- Obserwowaliśmy rynek energii elektrycznej już od dłuższego czasu. Widzieliśmy, że te ceny energii trochę spadają. Do tego nie bez znaczenia są również inwestycje miasta i wymiana oświetlenia na energooszczędne - mówi Kujaczyński.



Obecnie trwa analiza wszystkich przedstawionych ofert. Jeśli miasto podpisze jedną z nich, może zaoszczędzić nawet 10 milionów złotych w stosunku do obecnie obowiązującej umowy.



