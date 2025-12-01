Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Dofinansowanie na kładkę spacerową w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. świnoujscie.pl/WojciechNowak/Archiwum
Fot. świnoujscie.pl/WojciechNowak/Archiwum
5 mln zł dofinansowania na budowę nadmorskiej kładki spacerowej otrzymał samorząd Świnoujścia. Nowy odcinek deptaku będzie się rozciągał od Alei Interferie w kierunku wschodnim.
W ramach inwestycji powstanie prawie kilometrowa kładka z sześcioma punktami widokowymi. Ścieżkę rozświetli 47 lamp LED. Podobnie, jak przy już istniejących kładkach nadmorskich, projekt przewiduje pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami. Nowością ma być 14 edukacyjnych tablic QR w czterech językach, które zaprezentują walory klimatyczne i przyrodnicze uzdrowiska.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

