Po alkoholu, z zakazem sądowym wsiedli za kółko

Pili alkohol, a następnie postanowili wsiąść do samochodu - w efekcie wjechali w dwa inne pojazdy. Dwaj mężczyźni z powiatu kołobrzeskiego staną przed sądem.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w Drzonowie w gminie Kołobrzeg. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 34 i 28 lat po tym, jak samochód prowadzony przez młodszego z nich rozbił się o dwa zaparkowane pojazdy.



Mężczyźni wcześniej pili alkohol. Postanowili jednak udać się na przejażdżkę i najpierw za kierownicą usiadł 34-latek, który następnie zamienił się z kolegą. 28-latek wsiadł za kierownicę, pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Wcześniej był on już karany za podobne przestępstwo.



Starszy również stanie przed sądem, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało, że miał on 0,8 promila alkoholu w organizmie. Obaj nie tylko pożegnają się z prawem jazdy, ale grozi im także kara pozbawienia wolności.



