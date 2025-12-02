Uczniowie będą mogli sami badać powietrze

Będą mieli sprzęt, który pozwoli badać jakość powietrza w otoczeniu. To uczniowie ze szkoły podstawowej nr 42 w Szczecinie.
A wszystko dzięki umowie Miasta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Projekt ma pomóc młodym mieszkańcom Szczecina lepiej zrozumieć, jak działa środowisko i skąd biorą się różnorodne zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach, zajęciach praktycznych i obserwacjach przyrodniczych.
Placówka zostanie też wyposażona w sprzęt potrzebny do prowadzenia badań. Zakupione zostaną m.in. mikroskopy biologiczne, kamera mikroskopowa, mini mikroskopy kieszonkowe, tablice edukacyjne oraz elementy modułowych pracowni przyrodniczych. Całkowita wartość projektu to ponad 20 tysięcy złotych.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
