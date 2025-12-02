Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Bursztynowe pierścienie rozdane [ZDJĘCIA]

Region Małgorzata Frymus

Fot. Sebastian Wierciak [Radio Szczecin]
Fot. Sebastian Wierciak [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Bibianna Chimiak z Teatru Kana i Michał Janicki z Teatru Polskiego laureatami tegorocznych Bursztynowych Pierścieni.
Nagroda została przyznana w kategorii "najlepszy aktor/aktorka" w mijającym sezonie.

Chimiak nagrodę otrzymała za rolę w spektaklu "AUTOterapia", w reżyserii Mateusza Przyłęckiego. - To dla mnie wielkie emocje - przyznała laureatka.

- Te emocje były wysokie. Ogromny zaszczyt dostać takie wyróżnienie w tym roku, więc jestem naprawdę bardzo wzruszona i jak było słychać, nie powstrzymałam tych emocji. Nie udałoby się to bez naszej wspólnej pracy, bo my jesteśmy naprawdę zespołem i bez tej siły ta nagroda by się nie mogła zdarzyć - dodała Chimiak.

Michał Janicki swój pierścień odebrał za kreacje: Ernsta Lubitscha w "Policie" w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu "Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy" w reżyserii Marka Gierszała.

- Ta uwaga publiczności, niesłabnąca z latami... Z wiekiem coraz więcej ludzi mnie poznaje i zapamiętuje. Wyrazem tego jest ta nagroda. To jest ogromna przyjemność i wiatr w żagle dla aktora każdego - mówił Janicki.

Najlepsze spektakle minionego sezonu to według jury "AUTOterapia" w reżyserii Mateusza Przyłęckiego z Teatru Kana w Szczecinie, a według widzów "Król Tanga" w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie.

Złotą ostrogę dla młodego aktora odebrał Kacper Kujawa z Teatru Współczesnego, a Wielką Nagrodę Jury Krzysztof Baranowski z Teatru Polskiego za "teatr na pięciolinii".

"Bursztynowy Pierścień" - plebiscyt widzów teatralnych, organizowany przez "Kurier Szczeciński" - odbył się po raz 44.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Chimiak nagrodę otrzymała za rolę w spektaklu "AUTOterapia", w reżyserii Mateusza Przyłęckiego. - To dla mnie wielkie emocje - przyznała laureatka.
Michał Janicki swój pierścień odebrał za kreacje: Ernsta Lubitscha w "Policie" w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu "Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy" w reżyserii Marka Gierszała.

