Bursztynowe pierścienie rozdane [ZDJĘCIA]

Bibianna Chimiak z Teatru Kana i Michał Janicki z Teatru Polskiego laureatami tegorocznych Bursztynowych Pierścieni.

Nagroda została przyznana w kategorii "najlepszy aktor/aktorka" w mijającym sezonie.



Chimiak nagrodę otrzymała za rolę w spektaklu "AUTOterapia", w reżyserii Mateusza Przyłęckiego. - To dla mnie wielkie emocje - przyznała laureatka.



- Te emocje były wysokie. Ogromny zaszczyt dostać takie wyróżnienie w tym roku, więc jestem naprawdę bardzo wzruszona i jak było słychać, nie powstrzymałam tych emocji. Nie udałoby się to bez naszej wspólnej pracy, bo my jesteśmy naprawdę zespołem i bez tej siły ta nagroda by się nie mogła zdarzyć - dodała Chimiak.



Michał Janicki swój pierścień odebrał za kreacje: Ernsta Lubitscha w "Policie" w reżyserii Janusza Józefowicza oraz Erharda SS Gruppenführera w spektaklu "Jeszcze Polska nie zginęła… póki się śmiejemy" w reżyserii Marka Gierszała.



- Ta uwaga publiczności, niesłabnąca z latami... Z wiekiem coraz więcej ludzi mnie poznaje i zapamiętuje. Wyrazem tego jest ta nagroda. To jest ogromna przyjemność i wiatr w żagle dla aktora każdego - mówił Janicki.



Najlepsze spektakle minionego sezonu to według jury "AUTOterapia" w reżyserii Mateusza Przyłęckiego z Teatru Kana w Szczecinie, a według widzów "Król Tanga" w reżyserii Arkadiusza Buszki w Willi Lentza w Szczecinie.



Złotą ostrogę dla młodego aktora odebrał Kacper Kujawa z Teatru Współczesnego, a Wielką Nagrodę Jury Krzysztof Baranowski z Teatru Polskiego za "teatr na pięciolinii".



"Bursztynowy Pierścień" - plebiscyt widzów teatralnych, organizowany przez "Kurier Szczeciński" - odbył się po raz 44.



