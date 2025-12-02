Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]
Władze Szczecina wracają do koncepcji budowy nowego dworca autobusowego. Miałby on powstać przy ulicy Owocowej.
Od środy do 23 grudnia mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem w Urzędzie Miasta, a 9 grudnia będą mogli wyrazić swoją opinię w ramach konsultacji społecznych. A co podróżni sądzą o tym miejscu?

- To jest reprezentacyjne miejsce dla Szczecina, także myślę, że tak. Czas najwyższy. Jak najbardziej, wystarczy spojrzeć. Myślę, że to nie podlega dyskusji. - To miejsce pozostawia wiele do życzenia. - Jakiś remont by się przydał, na pewno. - Trąci myszką, to prawda. - Pomysł jest dobry, bo budynek pamięta głęboki PRL, niewątpliwie. - Odstaje wyglądem od tego wszystkiego, co tutaj jest dookoła. - Myślę, że powinno się zmienić. Nowy dworzec autobusowy jest potrzebny. Mam nadzieję, że powstanie, a co będzie z PKS-em to będzie, co będzie - mówią podróżni.

Nowy obiekt ma docelowo połączyć komunikację miejską i autobusową z dworcem PKP.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Władze Szczecina wracają do koncepcji budowy nowego dworca autobusowego. Miałby on powstać przy ulicy Owocowej. Zapytaliśmy podróżnych, co sądzą o tym miejscu.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Tramwaj wypadł z szyn i wjechał w kamienicę. Są poszkodowani [AKTUALIZACJA, WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 27 listopada oglądane 13255 razy)
  2. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 12298 razy)
  3. Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
    (od 27 listopada oglądane 6884 razy)
  4. Powstanie nowa linia kolejowa między Kołbaskowem a Policami
    (od 27 listopada oglądane 4740 razy)
  5. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od przedwczoraj oglądane 3882 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 19:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Strefa Czystego Transportu w Szczecinie? Ruszyły konsultacje społeczne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Kochan
Mieczysław Sawaryn
Dni Otwarte Wieży Bismarcka [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w legendarnej grze planszowej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty