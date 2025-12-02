Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Władze Szczecina wracają do koncepcji budowy nowego dworca autobusowego. Miałby on powstać przy ulicy Owocowej.

Od środy do 23 grudnia mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem w Urzędzie Miasta, a 9 grudnia będą mogli wyrazić swoją opinię w ramach konsultacji społecznych. A co podróżni sądzą o tym miejscu?



- To jest reprezentacyjne miejsce dla Szczecina, także myślę, że tak. Czas najwyższy. Jak najbardziej, wystarczy spojrzeć. Myślę, że to nie podlega dyskusji. - To miejsce pozostawia wiele do życzenia. - Jakiś remont by się przydał, na pewno. - Trąci myszką, to prawda. - Pomysł jest dobry, bo budynek pamięta głęboki PRL, niewątpliwie. - Odstaje wyglądem od tego wszystkiego, co tutaj jest dookoła. - Myślę, że powinno się zmienić. Nowy dworzec autobusowy jest potrzebny. Mam nadzieję, że powstanie, a co będzie z PKS-em to będzie, co będzie - mówią podróżni.



Nowy obiekt ma docelowo połączyć komunikację miejską i autobusową z dworcem PKP.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski