Radio Szczecin » Region





Youtuber "Kamerzysta" uniewinniony ws. znęcania się nad osobą nieporadną

Region Weronika Łyczywek

"Kamerzysta" razem z Wiolettą K. i Adrianem S. odpowiadali za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Youtuber Łukasz W. znany jako "Kamerzysta" uniewinniony w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną.
Patoyoutuber usłyszał wyrok

Patoyoutuber usłyszał wyrok

Obrońca Kamerzysty o procesie: nie będzie przestrogą dla innych patoyoutuberów
Youtuber Kamerzysta stanie przed sądem
Chodzi o sprawę sprzed czterech lat i filmy w serwisie YouTubie, które Łukasz W. wraz ze swoimi znajomymi umieścił w sieci. Uniewinniona została także pozostała dwójka.

Według prokuratury oskarżeni upokarzali mężczyznę - przypomniała sędzia Barbara Szczepańska.

- Na jedzeniu ziemi, wskoczeniu do kontenera wypełnionego śmieciami, rozbijaniu głową cegieł, wyławianiu śmieci ze stawu będąc w bieliźnie, lizaniu butów przypadkowemu przechodniowi, jedzeniu z kociej kuwety oraz wejściu do studzienki kanalizacyjnej. To zostało zarejestrowane i następnie udostępnione na portalu internetowym - mówi Szczepańska.

Sędzia zdecydowała jednak o uniewinnieniu trojga oskarżonych. Uzasadnienia wyroku dziennikarze nie usłyszeli. Był dobry - powiedział po wyjściu z sali sądowej jeden z obrońców Marek Mikołaczyk.

- Mogę tylko powiedzieć jedno, że sąd się oparł bardzo skutecznie tej aurze i tego co wytworzyły media wokół tej sprawy. Szczegóły są takie, że ten wyrok jest po prostu sprawiedliwy - mówi Mikołaczyk.

Nie wiadomo jeszcze czy prokuratura będzie składać apelację w tej sprawie.

Edycja tekstu: Michał Król
Według prokuratury oskarżeni upokarzali mężczyznę - przypomniała sędzia Barbara Szczepańska.
Uzasadnienia wyroku dziennikarze nie usłyszeli. Był dobry - powiedział po wyjściu z sali sądowej jeden z obrońców Marek Mikołaczyk.

