Youtuber "Kamerzysta" uniewinniony ws. znęcania się nad osobą nieporadną

Youtuber Łukasz W. znany jako "Kamerzysta" uniewinniony w sprawie znęcania się nad osobą nieporadną.

Chodzi o sprawę sprzed czterech lat i filmy w serwisie YouTubie, które Łukasz W. wraz ze swoimi znajomymi umieścił w sieci. Uniewinniona została także pozostała dwójka.





Według prokuratury oskarżeni upokarzali mężczyznę - przypomniała sędzia Barbara Szczepańska.- Na jedzeniu ziemi, wskoczeniu do kontenera wypełnionego śmieciami, rozbijaniu głową cegieł, wyławianiu śmieci ze stawu będąc w bieliźnie, lizaniu butów przypadkowemu przechodniowi, jedzeniu z kociej kuwety oraz wejściu do studzienki kanalizacyjnej. To zostało zarejestrowane i następnie udostępnione na portalu internetowym - mówi Szczepańska.Sędzia zdecydowała jednak o uniewinnieniu trojga oskarżonych. Uzasadnienia wyroku dziennikarze nie usłyszeli. Był dobry - powiedział po wyjściu z sali sądowej jeden z obrońców Marek Mikołaczyk.- Mogę tylko powiedzieć jedno, że sąd się oparł bardzo skutecznie tej aurze i tego co wytworzyły media wokół tej sprawy. Szczegóły są takie, że ten wyrok jest po prostu sprawiedliwy - mówi Mikołaczyk.Nie wiadomo jeszcze czy prokuratura będzie składać apelację w tej sprawie.