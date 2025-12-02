Dopływ Parsęty zanieczyszczony [ZDJĘCIA]

Mat. Społeczna Straż Rybacka w Kołobrzegu Mat. Społeczna Straż Rybacka w Kołobrzegu Mat. Społeczna Straż Rybacka w Kołobrzegu

Zanieczyszczenie rzeki w powiecie kołobrzeskim. Chodzi o dopływ Parsęty na obszarze chronionym "Natura 2000".

Gościnka to niewielka rzeka, w której trwa obecnie tarło łososia i pstrąga. Już w weekend Społeczna Straż Rybacka zauważyła w wodzie zanieczyszczenia i widoczny śluz. O sprawie powiadomiono policję, a następnie Wody Polskie i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.



Marek Synowiecki z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie mówi, że są już pierwsze ustalenia w tej sprawie.



- Zanieczyszczanie do Gościnki mogło przedostać się z terenu pobliskich chlewni. O tym świadczy konsystencja płynącego nurtem śluzu ze sfermentowanego materiału organicznego. Można więc przyjąć, że mamy do czynienia z ściekami pochodzenia rolniczego - dodaje Synowiecki.



Wizja lokalna przeprowadzona na miejscu nie potwierdziła masowego śnięcia ryb. W najbliższych dniach planowane są kolejne kontrole. Trwa też ustalanie tego, czy było to celowe działanie, czy do zanieczyszczenia doszło w sposób przypadkowy.



Autorka edycji: Joanna Chajdas