Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny

To jedyne miejsce w Szczecinie, w którym można jeździć na łyżwach nie tylko w kółko, ale też po lodowym torze. Lodowisko w Fabryce Wody zostało oficjalnie otwarte.

Ślizgawkę można odwiedzać w tygodniu od godziny 16 do 20:50, a w soboty i niedziele - od 12 do 21:15. Tury trwają po 55 minut. Na miejscu można również wypożyczyć sprzęt - łyżwy, kaski i chodziki do nauki jazdy.





Cennik:

Wejście jednorazowe - sesja 55 minut - klienci indywidualni

Od poniedziałku do piątku: bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 17 zł

Weekendy, święta i ferie: bilet normalny 25 zł, bilet ulgowy 22 zł



Wejście jednorazowe - sesja 55 minut - grupa zorganizowana

Od poniedziałku do piątku: bilet normalny 20 zł (w cenie biletu wynajem sprzętu), bilet ulgowy 17 zł (w cenie biletu wynajem sprzętu)



Usługi dodatkowe:

Wypożyczenie łyżew: 15 zł

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Wypożyczenie chodzika: 10 zł

