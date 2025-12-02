Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny

Region Anna Pałamar

Fot. Facebook / Aquapark Fabryka Wody
To jedyne miejsce w Szczecinie, w którym można jeździć na łyżwach nie tylko w kółko, ale też po lodowym torze. Lodowisko w Fabryce Wody zostało oficjalnie otwarte.
Ślizgawkę można odwiedzać w tygodniu od godziny 16 do 20:50, a w soboty i niedziele - od 12 do 21:15. Tury trwają po 55 minut. Na miejscu można również wypożyczyć sprzęt - łyżwy, kaski i chodziki do nauki jazdy.

Cennik:
Wejście jednorazowe - sesja 55 minut - klienci indywidualni
Od poniedziałku do piątku: bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 17 zł
Weekendy, święta i ferie: bilet normalny 25 zł, bilet ulgowy 22 zł

Wejście jednorazowe - sesja 55 minut - grupa zorganizowana
Od poniedziałku do piątku: bilet normalny 20 zł (w cenie biletu wynajem sprzętu), bilet ulgowy 17 zł (w cenie biletu wynajem sprzętu)

Usługi dodatkowe:
Wypożyczenie łyżew: 15 zł
Wypożyczenie kasku: 5 zł
Wypożyczenie chodzika: 10 zł

12345

