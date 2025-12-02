Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szczecin liderem w najmniejszych stratach wody

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Jak podaje szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji poziom strat wody wynosi w naszym mieście zaledwie 9 procent.
Według raportu Najwyższej izby Kontroli w niektórych przedsiębiorstwach wodociągowych w regionie straty są na poziomie od 20 do nawet 58 procent.

Strat nie da się całkowicie uniknąć - są wynikiem kradzieży, awarii czy płukania sieci. By je ograniczyć ZWiK przeprowadza regularne modernizacje sieci wodociągowych oraz wykorzystuje innowacyjne technologie pozwalające szybciej wykryć wyciek wody.

Edycja tekstu: Michał Król

