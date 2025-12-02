Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków

Odbierz karmnik, pomóż ptakom - z taką inicjatywą wychodzą Lasy Miejskie w Szczecinie.

Edycja tekstu: Michał Król

Akcja ma zachęcić mieszkańców do zadbania zimą o dzikie zwierzęta, które o tej porze roku mają utrudniony dostęp do pożywienia. Karmniki zostały wykonane własnoręcznie przez pracowników Lasów Miejskich i są gotowe do zamontowania w ogrodzie lub na balkonie.Chętni będą mogli w piątek odebrać bezpłatny karmnik w siedzibie Lasów Miejskich: przy ul. Miodowej 3. Akcja potrwa od godziny 9 do 14. Do rozdania przygotowano 100 karmników.