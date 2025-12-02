Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Ścianka zamknięta, w sieci informacji brak

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Ścianka wspinaczkowa w szczecińskiej Fabryce Wody tymczasowo zamknięta. Na stronie internetowej, ani w mediach społecznościowych nie pojawiła się jednak żadna informacja na ten temat.
W obiekcie można natomiast zobaczyć napis "Zmieniamy się dla Was na lepsze, wracamy wkrótce".

- Informacje na temat ponownego otwarcia obiektu pojawią się na początku przyszłego roku - zapewnia Bartosz Napart, kierownik do spraw marketingu i promocji Fabryki Wody. - Ścianka wspinaczkowa jest istotnie od dnia 1 grudnia, chwilowo niedostępna dla naszych gości, mieszkańców Szczecina, mieszkańców regionu, natomiast w nieodległym czasie będzie ona składową nowej strefy sportu Fabryki Wody w całkowicie nowym wydaniu.

Na nasze pytanie, dlaczego nie pojawiła się taka informacja Bartosz Napart odpowiada. - Jest to pewna wypadkowa dynamiki tematów biznesowych, o których nie chciałbym na ten moment mówić więcej i tylko tego typu kwestiami jest to argumentowane - mówi Napart.

Osoby posiadające karnet mają otrzymać proporcjonalny zwrot pieniędzy. W Biuletynie Informacji Publicznej można znaleźć informację, że 18 września został rozstrzygnięty przetarg na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie strefy fitness. Wygrała go spółka Benefit Systems z Warszawy. Fabryka Wody została otwarta 1 czerwca 2024 roku i kosztowała około 400 milionów złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
