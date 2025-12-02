Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W schroniskach można też otrzymać pomoc w leczeniu

Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Odmrożenia, złamania, a także choroby nowotworowe. Z takimi schorzeniami osoby w kryzysie bezdomności trafiają do schronisk. To tu mogą uzyskać potrzebną pomoc.
- Po operacji jestem, mam biodro walnięte. - Mieszkałam w kontenerze. Jak tu przejechałam, to nie mogłam chodzić. A jakim cudem, to ja nie wiem, teraz chodzę o kulach. Byłam słaba, w autobusach i w tramwajach się przewracałam. - Po wyjściu ze szpitala tutaj trafiłem. Tu jestem pod opieką lekarza - mówią osoby w kryzysie bezdomności.

- Najczęściej trafiają do nas osoby z różnego rodzaju interwencji. Niestety zazwyczaj mają duże problemy zdrowotne - przekazał Arkadiusz Oryszewski, prezes Stowarzyszenia Feniks. - Są bardzo zaniedbane higienicznie, pojawiają się odmrożenia. Zazwyczaj też posiadają choroby przewlekłe, problemy oddechowo-sercowe, cukrzycowe, padaczkowe. Są osoby, które mają nowotwory.

Obecnie w schronisku przebywa ponad 70 osób. 40 łóżek nadal jest wolnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Klimczyk z programu "Tematy i Muzyka".

