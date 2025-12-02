Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Część śmieci z Kołobrzegu do Sianowa

Region Przemysław Polanin

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Kołobrzeg wywiezie część odpadów z miasta do Sianowa. Jest porozumienie samorządów w tej sprawie.
Chodzi o frakcję śmieci biodegradowalnych. Kołobrzeg wytwarza rocznie około 3800 ton tych odpadów, a 2750 ton trafi do zakładu w Sianowie zarządzanego przez władze Koszalina. Zgodę na takie rozwiązanie musiały wydać wcześniej obie rady miasta.

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że wywóz części śmieci może pozwolić rozwiązać problem, który powstaje w obecnym miejscu składowania odpadów w Korzyścienku.

- Nieprzyjemne uciążliwości zapachowe, z którymi borykają się szczególnie dwie dzielnice. Dzielnica Zachodnia, dzielnica Radzikowo, ale i czasami centrum miasta - mówi Mieczkowska.

Według symulacji urzędników, wywóz śmieci będzie kosztował tyle samo, co ich składowanie i zagospodarowanie w dotychczasowym miejscu. Oznacza to, że mieszkańców Kołobrzegu nie dotkną z tego tytułu żadne podwyżki.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

