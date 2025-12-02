Więcej przypadków WZW typu A w regionie

Fot. pixabay.com / tungnguyen0905 (CC0 domena publiczna)

"Choroba brudnych rąk" wraca po latach. Liczba przypadków Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A z roku na rok rośnie.

- To zjawisko widać także w naszym regionie - mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Od początku roku do końca listopada zarejestrowaliśmy 24 przypadki WZW A. Dla porównania w 2024 roku były to 23 przypadki. W 2023 roku tych przypadków zakażeń było zdecydowanie mniej, bo 9.



Choroba przenosi się głównie drogą pokarmową. - Do zakażenia dochodzi bardzo łatwo, a przebieg choroby może być ciężki. Najlepszą profilaktyką są szczepienia - przyznaje prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska ze Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. - Szczepionki są dwie, zarówno dla dzieci, jak dla dorosłych w odstępie 6-miesięcznym. Podaje się szczepienie skuteczne i zabezpiecza praktycznie do końca życia.



Objawy Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A to między innymi: gorączka, osłabienie, bóle mięśni, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz charakterystyczna żółtaczka.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski