"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Muzyka i śpiew jest dla nich najlepszą receptą na uśmiech. Dzieci z niepełnosprawnościami z regionu wystąpiły w Wojewódzkim Przeglądzie Form Wokalno-Instrumentalnych "Piosenka jest dobra na wszystko".
W świątecznej odsłonie przeglądu udział wzięło 11 placówek kształcenia specjalnego z województwa zachodniopomorskiego. Na scenie Domu Kultury Słowianin wystąpili soliści i zespoły - przedstawili własne interpretacje kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych.
Była to VII edycja wojewódzkiego przeglądu form wokalno-instrumentalnych.
- Bardzo lubię śpiewać piosenkę, bo mi się to podoba. - Łatwiej mi jest się skoncentrować. - Mnie to sprawia przyziemność i radość - mówią wykonawcy.
- Muzyka jest elementem, który wykorzystujemy na co dzień w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Wspaniała płaszczyzna, na której można porozumieć się z naszymi uczniami. Dla nich jest to niesamowite przeżycie - mówi Piotr Sobczyński, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Szczecina.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł