"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]





- Bardzo lubię śpiewać piosenkę, bo mi się to podoba. - Łatwiej mi jest się skoncentrować. - Mnie to sprawia przyziemność i radość - mówią wykonawcy.- Muzyka jest elementem, który wykorzystujemy na co dzień w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Wspaniała płaszczyzna, na której można porozumieć się z naszymi uczniami. Dla nich jest to niesamowite przeżycie - mówi Piotr Sobczyński, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Szczecina.