Trwa wylewanie asfaltu na Trasie Północnej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejny krok na budowie III etapu Trasy Północnej zakończony - budowlańcy ułożyli masy bitumiczne na jezdni na odcinku od ulicy Łącznej.

Wykonawcą prac jest firma Strabag, a ich koszt to prawie 185 mln zł. brutto. Budowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.









Edycja tekstu: Michał Król

Jak zapewnia szczeciński magistrat, prace na pozostałych fragmentach budowy również idą pełną parą.Pierwszy etap prac obejmuje budowę nowej ulicy od Łącznej do Szosy Polskiej, drugi etap to połączenie planowanej obwodnicy Polic z układem drogowym Szczecina.Inwestycja zakłada powstanie nowej dwujezdniowej ulicy i układu rond w rejonie Szosy Polskiej i Polickiej. Wybudowane zostaną też chodniki i ścieżki rowerowe. Będzie też m.in. nowe oświetlenie uliczne i nowa zieleń.