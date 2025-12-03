Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Twarde jak skorupa i nie do stłuczenia - czyli bombki, które naprawdę trzymają formę. Studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska szczecińskiego ZUT-u zorganizowali konkurs malowania betonowych bombek.
Szare kule, ręcznie wykonane w laboratoriach wydziału, zamienili w dzieła sztuki. Okazało się, że nawet beton może mieć świąteczny urok.

Jak na razie bez większych wtop jest. - Pierwszy raz maluję betonową bombkę. - Działamy według planu. - Na jednej powstanie reniferek w kasku budowlańca. - Druga bombka będzie związana z naszym wydziałem, bo będzie Ziutek, czyli nasza maskotka w czapce Mikołaja i będzie Bob Budowniczy. - Podczas produkcji spadły mi dwa razy i nic się nie stało. - One są bardzo lekkie ogólnie. - Ważą 200 gram. - Myślę, że choinka też by to wytrzymała. - Mamy choinkę betonową, a więc u nas na pewno te gałązki nie są potrzebne, nie poleci. - Same plusy jak na razie z takich betonowych bombek. - Mi się osobiście podobają. Bardziej od tych szklanych. - Oczywiście, że tak, bo reprezentują nasz wydział - mówią studenci.

W konkursie "Betonowe Bombki" wzięło udział 12 zespołów po trzy osoby każdy. Zwycięzców poznamy w czwartek. Ci, którzy zrobili najładniejsze prace otrzymają nagrody - m.in. bony zakupowe, głośniki i smartwatche.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

