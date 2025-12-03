Mikołajki z bezdomnymi czworonogami. Schronisko zaprasza na Ogon-fest [ZDJĘCIA]

Będzie poznawanie czworonogów, rękodzieło, warsztaty z tworzenia mat węchowych i kalendarze ze szczecińskimi zwierzakami prosto z drukarni. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt organizuje imprezę mikołajkową Ogon-fest.

Edycja tekstu: Michał Król

Podczas wydarzenia będzie można wysłuchać porad lekarzy weterynarii, a także zobaczyć mieszkańców schroniska - na zdjęciach i na żywo. Będzie też można kupić schroniskowy kalendarz na przyszły rok, który tradycyjnie zawiera fotografie psów w charakterystycznych punktach Szczecina.Dochód zostanie w całości przeznaczony na opiekę nad bezdomniakami.Impreza Ogon-fest rozpocznie się w sobotę w południe i potrwa do 16:30.