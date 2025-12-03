Zbiórka żywności zakończona wielkim sukcesem

Prawie dwie tony żywności, czyli sukces przedświątecznej zbiórki w powiecie polickim. Zaangażowali się w nią m.in. mieszkańcy i wolontariusze.
Zebrano 1730 kilogramów żywności - mówi Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka polickiego starostwa.
- Mieszkańcy przekazywali produkty o długim terminie przydatności, m.in. makarony, kaszę, cukier, konserwy, olej, słodycze czy też produkty dla dzieci - mówi Turkiewicz.
Zbiórki odbywały się w sklepach trzech sieci handlowych. Produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodzin powiatu polickiego.
