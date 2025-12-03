Trwają świąteczne zbiórki dla bezdomnych zwierząt [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Nowa smycz dla seniorki Guzi i suplementy na stawy dla Borysa - w schronisku w Dobrej trwa zbiórka świątecznych paczek dla psów.

Co pies, to inne potrzeby - mówi Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka schroniska. - Mamy seniorkę, suczkę Guzię, dla której prosiliśmy o nową obrożę, smycz typu linka, no i oczywiście dobrej jakości, wysokomięsną karm. Borys to również jest nasz senior, ma już problemy z poruszaniem się i potrzebuje suplementów na stawy. Przyjmiemy również chętnie smaczki, którymi pocieszamy naszych podopiecznych - wymienia Tumielewicz.



Z kolei Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie można wesprzeć, kupując kalendarz, którego bohaterami są psy najpilniej potrzebujące domu - dodaje Ewa Mrugowska, kierowniczka placówki.



- Co roku staramy się, żeby ten kalendarz promował psy do adopcji, są to wszystko zwierzaki, które albo mają najdłuższy staż w schronisku, albo są najtrudniejsze w adopcji. Promujemy też w kalendarzu nasze miasto - Szczecin - podkreśla Mrugowska.



Aktualne potrzeby zwierząt sprawdzicie w mediach społecznościowych. Obecnie w Dobrej przebywa około 100 kotów i 30 psów. W Szczecinie - to ponad 140 kotów i 60 psów.



Autorka edycji: Joanna Chajdas