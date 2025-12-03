Fałszywy alarm na Dworcu PKP Szczecin Główny. Sprawcy zatrzymani

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podejrzani o wywołanie fałszywego alarmu na Dworcu PKP Szczecin Główny zatrzymani.

Dwóch mężczyzn miało celowo wyłączyć dopływ energii na dworcu, a następnie uruchomić alarm przeciwpożarowy. 19-latek i 31-latek zostali zatrzymani przez policję. Mężczyźni usłyszeli zarzuty.



Decyzją prokuratury zostali objęci dozorem policyjnym. Dostali też zakaz opuszczania kraju i zbliżania się do terenu dworca.



Autorka edycji: Joanna Chajdas