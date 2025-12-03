ZUT z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

2,5 miliona złotych na poprawę warunków dla studentów z niepełnosprawnościami.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT otrzymał dofinansowanie na przebudowę budynku oraz terenu wokół niego. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przeznaczone będą między innymi na zakup i montaż platform dla osób z niepełnosprawnościami.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
