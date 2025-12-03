Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
ZUT z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

Region Julia Nowicka

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
2,5 miliona złotych na poprawę warunków dla studentów z niepełnosprawnościami.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT otrzymał dofinansowanie na przebudowę budynku oraz terenu wokół niego. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przeznaczone będą między innymi na zakup i montaż platform dla osób z niepełnosprawnościami.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

