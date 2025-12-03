"Kropelka pod choinkę". US wspiera krwiodawstwo [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

To już jej czwarta edycja akcji "Kropelka pod choinkę" zorganizowanej przez członków kreatywnego koła naukowego Pasja z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Akcja polegała na oddawaniu krwi, a zainteresowanie nią zaskoczyło nawet samych organizatorów.



- Zgłosiłam się, to było moje trzecie oddanie, było całkiem w porządku. - Świetny pomysł. Taka akcja mogłaby być częściej, na przykład dwa razy w roku. - Fajnie, że dzieje się to na uczelni, bo angażuje to dużo studentów i osoby, które mają blisko tutaj. - Dzięki temu możemy się dowiedzieć, jak ważna jest krew w naszym życiu, jak ważne jest to, żebyśmy oddawali krew, ponieważ nie potrafimy jej wytworzyć, ale możemy ją podarować komuś. To jest właśnie piękne w tym, że możemy uratować komuś życie, dzięki temu - mówią uczestnicy.



- To jest taka urocza akcja społeczno-charytatywna, która właśnie ma na celu przede wszystkim zachęcenie do oddawania krwi i rzeczywiście pobór tej krwi. Aktualnie jest taka kolejka, że zabrakło już formularzy - dodaje Magdalena Wlazło, Koło Naukowe Pasja.



Każdy z dawców - w zamian za oddaną krew - mógł liczyć na dwa dni wolne od nauki i słodki upominek.



Autorka edycji: Joanna Chajdas