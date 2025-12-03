Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kontrowersyjny wyrok na Kamerzystę. Prokurator chce pisemnego uzasadnienia

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińska prokuratura zdecyduje, czy złoży apelację w sprawie wtorkowego wyroku na Łukasza W., czyli Kamerzystę. Prokurator chce otrzymać pisemne uzasadnienie.
Youtuber Kamerzysta uniewinniony ws. znęcania się nad osobą nieporadną

Youtuber "Kamerzysta" uniewinniony ws. znęcania się nad osobą nieporadną

Patoyoutuber usłyszał wyrok
Kamerzysta ponownie na ławie oskarżonych
Sąd zdecydował o uniewinnieniu youtubera i jego dwojga znajomych. Byli oskarżeni o znęcanie się nad osobą nieporadną. Nagrywali młodego mężczyznę i publikowali kontrowersyjne filmy.

Prokurator złożył we wtorek wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku - mówi rzeczniczka szczecińskiej Prokuratury Okręgowej Julia Szozda.

- Prokurator teraz będzie oczekiwał na sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd. Od daty wpłynięcia uzasadnienia do prokuratury, prokurator ma 14 dni na sporządzenie ewentualnej apelacji od tego wyroku - dodaje Szozda.

Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż, a normy społeczne są ustalane przez nas samych - tak sprawę, która wywołała wiele emocji w sieci, komentuje socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego Robert Bartłomiejski.

- Jeżeli ludzie proponują nam władzę, prestiż, pieniądze, a jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy - bez wyjścia, to rzeczy, które w normalnym sposobie myślenia byłyby nie do pomyślenia, stają się pewnego rodzaju szansą - dodaje Bartłomiejski.

Rozprawa była niejawna ze względu na dobro pokrzywdzonego. Sąd utajnił też dla publiczności uzasadnienie wyroku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
