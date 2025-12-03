Kontrowersyjny wyrok na Kamerzystę. Prokurator chce pisemnego uzasadnienia

Szczecińska prokuratura zdecyduje, czy złoży apelację w sprawie wtorkowego wyroku na Łukasza W., czyli Kamerzystę. Prokurator chce otrzymać pisemne uzasadnienie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Sąd zdecydował o uniewinnieniu youtubera i jego dwojga znajomych. Byli oskarżeni o znęcanie się nad osobą nieporadną. Nagrywali młodego mężczyznę i publikowali kontrowersyjne filmy.Prokurator złożył we wtorek wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku - mówi rzeczniczka szczecińskiej Prokuratury Okręgowej Julia Szozda.- Prokurator teraz będzie oczekiwał na sporządzenie uzasadnienia wyroku przez sąd. Od daty wpłynięcia uzasadnienia do prokuratury, prokurator ma 14 dni na sporządzenie ewentualnej apelacji od tego wyroku - dodaje Szozda.Żyjemy w świecie, w którym wszystko jest na sprzedaż, a normy społeczne są ustalane przez nas samych - tak sprawę, która wywołała wiele emocji w sieci, komentuje socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego Robert Bartłomiejski.- Jeżeli ludzie proponują nam władzę, prestiż, pieniądze, a jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy - bez wyjścia, to rzeczy, które w normalnym sposobie myślenia byłyby nie do pomyślenia, stają się pewnego rodzaju szansą - dodaje Bartłomiejski.Rozprawa była niejawna ze względu na dobro pokrzywdzonego. Sąd utajnił też dla publiczności uzasadnienie wyroku.