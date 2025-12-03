Wyróżnienia "Zrobione w Szczecinie" rozdane [ZDJĘCIA]

Meble na wymiar, ręcznie robione kardigany czy pizza na grubym cieście. 21 nowych produktów i usług dołączyło do grupy "Zrobione w Szczecinie".
Ta marka zrzesza przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta, a ich produkty charakteryzują się wysoką jakością. Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej Gali w Willi Lentza.
- Za 11 lat ciężkiej, wytrwałej pracy i wdrożenie innowacyjnej metody warsztatów - mówi Leszek Wodnicki, Kulinarne Atelier.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Laureaci „Zrobione w Szczecinie" 2025:
W kategorii „Usługa" wyróżniono m.in. warsztaty kulinarne, butikowy sklep z obuwiem, działalność winnicy, galerię sztuki współczesnej czy zespół kultywujący lokalne tradycje. W sumie certyfikat trafił do ośmiu wyjątkowych inicjatyw, które na co dzień budują lokalną jakość:
- Prowadzę Pizzerię Piccolo, która we wrześniu tego roku skończyła 47 lat. Nagroda jest za słynną pizzę na grubym cieście z naszym słynnym sosem neapolitańskim - opowiada Eleonora Pełechaty.
- Laureaci są bardzo różnorodni. Tak jak co roku staramy się, żeby były jakieś firmy i technologiczne, i rękodzielnicze, i coś związanego z gastronomią. Także staramy się, żeby było wszystkiego po trochu - dodaje Ada Zielińska, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.Marka "Zrobione w Szczecinie" działa od 2018 roku.
Fundacja Muzeum Zduńskie Opowieści – Za Muzeum Zduńskie Opowieści.
Kulinarne Atelier Beata Wodnicka – Za warsztaty kulinarne.
Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" – Za podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.
Kafka S.C. – Za niepowtarzalny butikowy sklep z butami.
ArtGalle Galeria Sztuki Współczesnej Jolanta Szczepańska-Andrzejewska – Za prowadzenie galerii sztuki współczesnej ArtGalle oraz organizację cyklicznej wystawy "Mistrz i Morze".
Ship Repair Consulting Mariusz Ronewicz (Winnica Julo) – Za działalność winnicy JULO i enoturystykę.
LanTech Piotr Pilek – Za stronę internetową LiveSzczecin.pl.
MELBEST – Za produkcję mebli na wymiar.
W kategorii „Produkt" doceniono trzynaście podmiotów, którzy oferują wyjątkowe produkty – od Paprykarza Szczecińskiego, przez kolekcję miejskich rowerów elektrycznych i unikatową ceramikę, po ręcznie robione kardigany, świeżo paloną kawę czy internetową platformę karaoke:
ASTILLERO Sp. z o.o. NET MARINE GROUP – Za innowacyjny, mobilny dok pływający o obniżonej masie własnej - NMG1.
Nemo - Za Paprykarz Szczeciński.
Natalia Izbicka Ceramika – Za unikatową ceramikę tworzoną ręcznie.
Mal-Art Izabela Ewa Staśkiewicz – Za miniaturkę olejną w formie magnesu - pamiątkę ze Szczecina.
Bar Bistro Piccolo – Za pizzę na grubym cieście wg niezmiennej procedury od 1983 roku.
Geobike MFC Sp. z o.o. – Za rowery miejskie Sedina i Griffin oraz rower cargo Arkona - tworzące kolekcję szczecińskich rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.
WILKOCKI PR Michał Wilkocki – Za portal Szczecin znany i historyczny.
P.P.H.U. "Ja Swój" Krzysztof Goliszewski – Za Kisi-Kisi - napoje żywe.
Pod Gwiazdami S.C. Ewa i Władysław Stec – Za zegar w witrynie sklepu Pod Gwiazdami.
Agu Handmade – Za ręcznie robione kardigany, autorskie swetry i czapki.
Brand Me Up Aleksandra Medvey Gruszka – Za projekt fotograficzny Intonacje.
DOLLA - Waldemar Dolinny – Za świeżo palone kawy.
iSing Sp. z o.o. – Za internetową platformę karaoke iSing.