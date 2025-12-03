Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wyróżnienia "Zrobione w Szczecinie" rozdane [ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Meble na wymiar, ręcznie robione kardigany czy pizza na grubym cieście. 21 nowych produktów i usług dołączyło do grupy "Zrobione w Szczecinie".
Ta marka zrzesza przedsiębiorców, którzy działają na terenie miasta, a ich produkty charakteryzują się wysoką jakością. Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej Gali w Willi Lentza.

- Za 11 lat ciężkiej, wytrwałej pracy i wdrożenie innowacyjnej metody warsztatów - mówi Leszek Wodnicki, Kulinarne Atelier.

- Prowadzę Pizzerię Piccolo, która we wrześniu tego roku skończyła 47 lat. Nagroda jest za słynną pizzę na grubym cieście z naszym słynnym sosem neapolitańskim - opowiada Eleonora Pełechaty.

- Laureaci są bardzo różnorodni. Tak jak co roku staramy się, żeby były jakieś firmy i technologiczne, i rękodzielnicze, i coś związanego z gastronomią. Także staramy się, żeby było wszystkiego po trochu - dodaje Ada Zielińska, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Marka "Zrobione w Szczecinie" działa od 2018 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas


Laureaci „Zrobione w Szczecinie" 2025:

W kategorii „Usługa" wyróżniono m.in. warsztaty kulinarne, butikowy sklep z obuwiem, działalność winnicy, galerię sztuki współczesnej czy zespół kultywujący lokalne tradycje. W sumie certyfikat trafił do ośmiu wyjątkowych inicjatyw, które na co dzień budują lokalną jakość:

Fundacja Muzeum Zduńskie Opowieści – Za Muzeum Zduńskie Opowieści.

Kulinarne Atelier Beata Wodnicka – Za warsztaty kulinarne.

Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Szczecinianie" – Za podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego.

Kafka S.C. – Za niepowtarzalny butikowy sklep z butami.

ArtGalle Galeria Sztuki Współczesnej Jolanta Szczepańska-Andrzejewska – Za prowadzenie galerii sztuki współczesnej ArtGalle oraz organizację cyklicznej wystawy "Mistrz i Morze".

Ship Repair Consulting Mariusz Ronewicz (Winnica Julo) – Za działalność winnicy JULO i enoturystykę.

LanTech Piotr Pilek – Za stronę internetową LiveSzczecin.pl.

MELBEST – Za produkcję mebli na wymiar.

W kategorii „Produkt" doceniono trzynaście podmiotów, którzy oferują wyjątkowe produkty – od Paprykarza Szczecińskiego, przez kolekcję miejskich rowerów elektrycznych i unikatową ceramikę, po ręcznie robione kardigany, świeżo paloną kawę czy internetową platformę karaoke:

ASTILLERO Sp. z o.o. NET MARINE GROUP – Za innowacyjny, mobilny dok pływający o obniżonej masie własnej - NMG1.

Nemo - Za Paprykarz Szczeciński.

Natalia Izbicka Ceramika – Za unikatową ceramikę tworzoną ręcznie.

Mal-Art Izabela Ewa Staśkiewicz – Za miniaturkę olejną w formie magnesu - pamiątkę ze Szczecina.

Bar Bistro Piccolo – Za pizzę na grubym cieście wg niezmiennej procedury od 1983 roku.

Geobike MFC Sp. z o.o. – Za rowery miejskie Sedina i Griffin oraz rower cargo Arkona - tworzące kolekcję szczecińskich rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

WILKOCKI PR Michał Wilkocki – Za portal Szczecin znany i historyczny.

P.P.H.U. "Ja Swój" Krzysztof Goliszewski – Za Kisi-Kisi - napoje żywe.

Pod Gwiazdami S.C. Ewa i Władysław Stec – Za zegar w witrynie sklepu Pod Gwiazdami.

Agu Handmade – Za ręcznie robione kardigany, autorskie swetry i czapki.

Brand Me Up Aleksandra Medvey Gruszka – Za projekt fotograficzny Intonacje.

DOLLA - Waldemar Dolinny – Za świeżo palone kawy.

iSing Sp. z o.o. – Za internetową platformę karaoke iSing.


Relacja Julii Nowickiej

Dodaj komentarz

