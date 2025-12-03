Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kołobrzeg domaga się 900 tys. złotych od Kotwicy

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Blisko 900 tysięcy złotych chcą odzyskać władze Kołobrzegu od MKP Kotwica. Chodzi o dotację wypłaconą klubowi, który w poprzednim sezonie występował w piłkarskiej pierwszej lidze.
Miasto zakończyło postępowanie dotyczące wydatkowania dotacji przez klub, który nie tylko spadł z ligi, ale też borykał się z problemami finansowymi. Już wcześniej urząd wydał decyzję dotyczącą zwrotu 22 tysięcy przekazanych na grupy młodzieżowe.

Michał Kujaczyński, rzecznik urzędu miasta wskazuje, że kwota dotycząca dofinansowania pierwszego zespołu jest zdecydowanie wyższa. - Z kwoty dotacji, czyli 1 362 080 zł, klub musi zwrócić 871 683,54 zł - dodaje Kujaczyński.

Uwagi urzędników dotyczą tego, że klub próbował rozliczyć koszty poniesione w roku 2024, którego nie obejmowała umowa z miastem.

Władze stowarzyszenia unikają kontaktu z mediami. Mają natomiast czas na odwołanie od decyzji urzędu i wówczas rozpatrzy je Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W przypadku uprawomocnienia się decyzji klub musi bezzwłocznie zwrócić pieniądze. Jeśli tego nie zrobi, ściągnięciem tych środków zajmie się Urząd Skarbowy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Przemysława Polanina

