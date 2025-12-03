Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Są plany budowy nowoczesnego centrum żeglarskiego na przystani przy ul. Przestrzennej

Region Adam Wosik

Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [PR Szczecin/Archiwum]
Nowoczesne centrum żeglarskie "Marina Pogoń" powstać ma na ulicy Przestrzennej w Szczecinie. O jego budowę stara się Stowarzyszenie Euro JachtKlub działające w tej części miasta od kilkudziesięciu lat.
W ocenie Łukasza Czaji - reprezentującego SEJK Pogoń Szczecin - aby projekt ten mógł być realizowany potrzebna jest zgoda Rady Miasta na bezprzetargową sprzedaż części terenu przy ulicy Przestrzennej. Bez decyzji radnych, jak mówi Łukasz Czaja, inwestycja nie będzie możliwa.

- Przede wszystkim chcemy modernizacji nabrzeży, budowy slipu dla mieszkańców, hotelu z funkcją gastronomiczną, a także wybudowania nowoczesnego ośrodka szkoleniowego żeglarzy i zaplecza technicznego na potrzeby funkcjonowania naszego klubu - dodał Czaja.

Decyzja Rady Miasta nie będzie łatwa, gdyż to bardzo atrakcyjny teren o powierzchni ponad 54 tys. metrów kwadratowych - mówi przewodniczący Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa Andrzej Radziwinowicz. Dodaje, że stowarzyszenie zainwestowało tu już ponad 11 milionów złotych i chce, w ciągu kolejnych lat, zainwestować kolejne środki.

- Stowarzyszenie chce tutaj zainwestować kolejne 7 milionów, ale bez twardego tytułu prawnego nie za bardzo może to zrobić. Szczecin to jest stolica żeglarstwa, to jest nasza marka, sprzedając ten teren nie sprzedajemy go tylko dla przychodu do kasy miasta, ale też inwestujemy w żeglarstwo - dodaje Radziwinowicz.

Przygotowywana obecnie opinia Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa będzie tylko pierwszym krokiem w tej sprawie. Ostateczną decyzję o ewentualnej sprzedaży bezprzetargowej terenu przy ul. Przestrzennej podejmie na jednej z najbliższych sesji szczecińska Rada Miasta.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
