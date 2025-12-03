Znamy laureatów prestiżowych "Wydarzeń Muzealnych"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Wystawa o szczecińskiej przedstawicielce Bauhausu Else Mogelin, program edukacyjny "Konserwatorskie Niebo" oraz publikacja "Kolekcja Doeringów" - Wydarzeniami Muzealnymi ubiegłego roku.

Nagrody otrzymali odpowiednio - Szymon Piotr Kubiak, Przemysław Manna i Dariusz Kacprzak. Zachwytu nad nagrodzonymi wydarzeniami nie kryła przewodnicząca jury dr Bogdana Kozińska.



- Jury jednogłośnie przyznało te nagrody. Dotyczyły szczecińskich instytucji, ale za to były faktycznie wielkie i miały charakter międzynarodowy - dodała Kozińska.



Wyróżnienia otrzymali także między innymi Joanna Chojecka i Krzysztof Jedynak z Muzeum w Koszalinie za wystawę "Gdzie są smaki tamtych lat", Krystian Zalewski z Muzeum Ziemi Karlińskiej za edukacyjną grę muzealną o historii miasta KARINOPOLIS oraz prof. Borys Paszkiewicz z Muzeum Archeologiczno-Historyczngo w Stargardzie za książkę "Mennictwo pomorskie w średniowieczu".



Autorka edycji: Joanna Chajdas