Radio Szczecin » Region
Znamy laureatów prestiżowych "Wydarzeń Muzealnych"

Region Tomasz Domański

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Wystawa o szczecińskiej przedstawicielce Bauhausu Else Mogelin, program edukacyjny "Konserwatorskie Niebo" oraz publikacja "Kolekcja Doeringów" - Wydarzeniami Muzealnymi ubiegłego roku.
Nagrody otrzymali odpowiednio - Szymon Piotr Kubiak, Przemysław Manna i Dariusz Kacprzak. Zachwytu nad nagrodzonymi wydarzeniami nie kryła przewodnicząca jury dr Bogdana Kozińska.

- Jury jednogłośnie przyznało te nagrody. Dotyczyły szczecińskich instytucji, ale za to były faktycznie wielkie i miały charakter międzynarodowy - dodała Kozińska.

Wyróżnienia otrzymali także między innymi Joanna Chojecka i Krzysztof Jedynak z Muzeum w Koszalinie za wystawę "Gdzie są smaki tamtych lat", Krystian Zalewski z Muzeum Ziemi Karlińskiej za edukacyjną grę muzealną o historii miasta KARINOPOLIS oraz prof. Borys Paszkiewicz z Muzeum Archeologiczno-Historyczngo w Stargardzie za książkę "Mennictwo pomorskie w średniowieczu".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Tomasza Domańskiego z programu "Tematy i Muzyka"

