Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zielona Brygada ze Świnoujścia dostanie wsparcie

Region Joanna Maraszek

Fot. Facebook / Zielona Brygada Świnoujście
Fot. Facebook / Zielona Brygada Świnoujście
Nowy samochód z podnośnikiem koszowym o wysięgu 25 metrów już wkrótce zasili wyposażenie Zielonej Brygady świnoujskiego urzędu miasta.
Pojazd ma nie tylko ułatwić prace na wysokości, ale obniżyć koszty budżetowe.

Regulacja koron drzew, to nie tylko kwestia estetyki, ale i bezpieczeństwa - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu. - Wszystko w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także turystów, którzy korzystają z ulic, korzystają z zieleni parkowej. W skrócie, chodzi o to, żeby żadna gałąź nikomu na głowę nie spadła, dlatego potrzebny jest samochód z podnośnikiem koszowym o dosyć dużym wysięgu, bo takim 25-metrowym - dodaje Basałygo.

Dodaje, że kupno samochodu z wysięgnikiem miastu ma się zwrócić. - Ten nowy sprzęt pozwoli naszej brygadzie, zwłaszcza w okresie pozalęgowym, skuteczniej dbać o drzewostan, który coraz częściej wymaga specjalistycznych działań - podkreśla Basałygo.

Pojazd ma kosztować ponad 500 tys. zł.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek
Relacja Joanny Maraszek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 12805 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4021 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 3939 razy)
  4. Ukradł laptopa - grozi mu pięć lat więzienia
    (od 28 listopada oglądane 3440 razy)
  5. Zamiast mijanki na Odrze będzie wodna autostrada
    (od 28 listopada oglądane 3399 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski
80 tortów na 80-lecie Radia Szczecin! Czyli świętujemy z naszymi słuchaczami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Święty Mikołaj będzie miał mnóstwo pracy. Skrzynka na listy od dzieci już się zapełnia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty