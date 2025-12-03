Zielona Brygada ze Świnoujścia dostanie wsparcie

Fot. Facebook / Zielona Brygada Świnoujście

Nowy samochód z podnośnikiem koszowym o wysięgu 25 metrów już wkrótce zasili wyposażenie Zielonej Brygady świnoujskiego urzędu miasta.

Pojazd ma nie tylko ułatwić prace na wysokości, ale obniżyć koszty budżetowe.



Regulacja koron drzew, to nie tylko kwestia estetyki, ale i bezpieczeństwa - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu. - Wszystko w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także turystów, którzy korzystają z ulic, korzystają z zieleni parkowej. W skrócie, chodzi o to, żeby żadna gałąź nikomu na głowę nie spadła, dlatego potrzebny jest samochód z podnośnikiem koszowym o dosyć dużym wysięgu, bo takim 25-metrowym - dodaje Basałygo.



Dodaje, że kupno samochodu z wysięgnikiem miastu ma się zwrócić. - Ten nowy sprzęt pozwoli naszej brygadzie, zwłaszcza w okresie pozalęgowym, skuteczniej dbać o drzewostan, który coraz częściej wymaga specjalistycznych działań - podkreśla Basałygo.



Pojazd ma kosztować ponad 500 tys. zł.



Autorka edycji: Joanna Chajdas