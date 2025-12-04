Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Niedoświetlone przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym PKP straszy mieszkańców. Autobus też dorzuca swoje trzy grosze.

Oświetlenia nie będzie, bo nie ma pieniędzy. Przesunięcia przystanku też nie, bo nie ma miejsca - informuje Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.





Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o pasy na ulicy Owocowej w Szczecinie. Przejście - jak mówią szczecinianie - "nocą znika", a w dzień widoczności nie poprawia stający na przystanku tuż przed pasami autobus.- To przejście to jest jakaś paranoja. - To miejsce nie jest bezpieczne w ogóle. - Tu powinno coś być zrobione lepiej. - Tu autobus staje, wszystko zasłania. - No tak trochę kijowo, trzeba zaglądać. - Świateł też nie ma. - Faktycznie, że tu nie ma w ogóle lamp. - Jest problemowe takie przejście. Tym bardziej, że tu jest duży ruch, bo to jest jednak dworzec. - To jest kompletnie źle zrobione. Tu nie jest bezpiecznie dla ludzi, dla nikogo. - Ale co zrobić? Niech coś innego wymyślą. Inne przejście - mówią szczecinianie.- W budżecie na rok 2026 nie ma ujętej pozycji dotyczącej dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Owocowej. Przystanku nie da się jakby przesunąć z uwagi na zamontowany maszt do ładowania autobusów elektrycznych. W tamtym konkretnym miejscu jest już mało miejsca - mówi Reszczyński.ZDiTM szacuje, że budowa nowego oświetlenia to koszt około 70 tysięcy złotych.