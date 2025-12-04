Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Prawie 7 tysięcy złotych mandatu i 48 punktów karnych

Region Julia Nowicka

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Policjanci w Goleniowie próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Audi.
Mężczyzna zignorował sygnały i próbował uciec. 29-latek podczas pościgu popełnił szereg wykroczeń drogowych. Porzucił też samochód i zaczął ucieczkę pieszo. Po zatrzymaniu okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Dodatkowo był pod wpływem narkotyków. Teraz 29-latkowi grozi kara do pięciu lat więzienia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Będzie nowa linia tramwajowa. Połączy Niebuszewo z Galerią Północ
    (od 29 listopada oglądane 12918 razy)
  2. Podwyżki w Chemiku. Rodzice młodych piłkarzy protestują
    (od 30 listopada oglądane 4086 razy)
  3. Grupa Azoty złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polimery Police
    (od 29 listopada oglądane 3999 razy)
  4. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od przedwczoraj oglądane 3591 razy)
  5. Ukradł laptopa - grozi mu pięć lat więzienia
    (od 28 listopada oglądane 3497 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Niebezpieczne przejście dla pieszych przy Dworcu Głównym. "Jest źle zrobione" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zimy na razie nie ma, ale lodołamacze są gotowe do akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radosław Kowalczyk
Beton w świątecznej odsłonie. Studenci ZUT-u stworzyli wyjątkowe bombki [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Piosenka jest dobra na wszystko" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Kadłubowski

Najnowsze podcasty