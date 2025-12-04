Prawie 7 tysięcy złotych mandatu i 48 punktów karnych

Policjanci w Goleniowie próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Audi.
Mężczyzna zignorował sygnały i próbował uciec. 29-latek podczas pościgu popełnił szereg wykroczeń drogowych. Porzucił też samochód i zaczął ucieczkę pieszo. Po zatrzymaniu okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
Dodatkowo był pod wpływem narkotyków. Teraz 29-latkowi grozi kara do pięciu lat więzienia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
