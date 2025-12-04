Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Fundacja Promocja Zdrowia podsumowała swoją działalność

Region Kamila Kozioł

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]
Wspinaczka, ale też choćby udział w treningowej rozmowie kwalifikacyjnej to niektóre działania podopiecznych fundacji "Promocja Zdrowia".
Organizacja zachęca osoby z niepełnosprawnościami do aktywnego życia, a w czwartek podsumowała swoje działania. Na miejscu była też nasza reporterka Kamila Kozioł.

- Mieliśmy przeprowadzane próbną rozmowę kwalifikacyjną o pracy. Dało mi to odpowiedzi na pytania: co mówić, czego nie mówić, czego się spodziewać, o co pracodawca może zapytać. To mi dało bardzo wiele. - Urzekła mnie i zaintrygowała właśnie wspinaczka, której chciałam spróbować. Wspinaczka zdradziła wszystko, przypomniały mi się mięśnie, o których już zapomniałam. Wymaga dużo wysiłku, tego ruchu, przewidywania - mówili uczestnicy konferencji.

- Chcemy, żeby każda osoba, która ma jakikolwiek problem, znalazła coś dla siebie. Czy to będzie ścianka wspinaczkowa, czy to będzie nauka komputera od podstaw, terapia, czy będzie to pasja do tańca. Chcemy, żeby tę pasję rozwijała w sobie - dodała Anna Okupińska, Fundacja Promocja Zdrowia.

Fundacja "Promocja zdrowia" obchodzi w tym roku 15-lecie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Kamili Kozioł [Radio Szczecin]

