Parkomaty przy dworcu PKP wprowadzają chaos [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Nieczynne, stojące "dla dekoracji" i przede wszystkim dezorientujące kierowców. Parkomaty przy dworcu PKP w Szczecinie wprowadzają chaos. Choć parkowanie m.in. przy ulicy Kolumba teraz jest darmowe, wiele osób płaci przez aplikację, bo boją się mandatu.
Jest darmowe, bo formalnie jest to plac budowy, ale jak mówią kierowcy, brakuje jasnej informacji i wyraźnych oznaczeń.

- Nieczynny parkomat. - Przyjechałem, jestem trochę zdezorientowany, bo dwa parkometry nie działają. - My nie stąd, jesteśmy zdezorientowani jeszcze bardziej. - Nie wiem, czy mam kupić bilet, czy nie. - Skoro to już postawili, no to to powinno działać, tak? - Ale może mamy aplikację, zaraz zobaczymy, czy Szczecin jest. - Nic w ogóle nie wiadomo, ani informacji, ani nic, czy będą działać, czy będą jakieś opłaty, czy będą kary, czy mandaty, czy jakieś blokowanie kół, czy coś? Echo. - Czekam i obserwuję, czy chodzi kontroler - mówili.

Spółka odpowiada, że do prawidłowej informacji kierowcom wystarcza znak D-18 z literą "P", ponieważ gdy postój jest płatny, pod tym znakiem zawsze umieszczona jest tabliczka "płatne".

- Zakładam, że tam nie ma tych napisów: "płatne", więc to jest ta informacja również, że jest to postój bezpłatny. Musiałbym sprawdzić, czy tam jest taka opcja, żeby jakiś dodatkowy komunikat wyświetlić, czy po prostu z automatu się wyświetla, że parkomat jest nieczynny - dodał Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Darmowy parking obowiązuje do formalnego zakończenia budowy, a to ma nastąpić w lipcu przyszłego roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Skoro to już postawili, no to to powinno działać, tak? - Ale może mamy aplikację, zaraz zobaczymy, czy Szczecin jest. - Nic w ogóle nie wiadomo, ani informacji, ani nic, czy będą działać, czy będą jakieś opłaty, czy będą kary, czy mandaty, czy jakieś blokowanie kół, czy coś? Echo. - Czekam i obserwuję, czy chodzi kontroler - mówili.
- Zakładam, że tam nie ma tych napisów płatne, więc to jest ta informacja również, że jest to postój bezpłatny. Musiałbym sprawdzić, czy tam jest taka opcja, żeby jakiś dodatkowy komunikat wyświetlić, czy po prostu z automatu się wyświetla, że parkomat jest nieczynny - dodał Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

