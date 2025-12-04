Świąteczny karp tańszy w tym roku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To będą pierwsze od lat święta z tańszym karpiem - rynek zalały ryby z Litwy i Czech.

Sprzedawcy mówią o nadpodaży, ekonomiści o dobrej sytuacji gospodarczej kraju. Dr Wojciech Brocki z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wskazuje też na większą zasobność portfeli Polaków.



- Niska inflacja, wzrost płac realnych, może nie wszyscy zauważają, ale to jest fakt. Zatrzymały się ceny paliw, ceny zbóż. Nie ma żadnych ekonomicznych przesłanek do tego, żeby ceny karpia rosły - ocenił.



Zgodnie z szacunkami handlujących rybą cena kilograma karpia w detalu ma wynieść od 15 do 20 złotych.



