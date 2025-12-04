Kolejne szkolenia w programie #wGotowości. Są jeszcze miejsca

Podstawy udzielania pierwszej pomocy, budowanie planów awaryjnych i reagowanie w sytuacji nagłego zagrożenia - między innymi tego będą się uczyć uczestnicy kolejnego szkolenia w ramach programu #wGotowości.

📲 Zapisz się na szkolenie #wGotowości za pośrednictwem aplikacji mObywatel.



Jak to zrobić:

🔹Zaloguj się do aplikacji mObywatel.

🔹Z dolnego menu wybierz zakładkę Usługi.

🔹W kategorii Bezpieczeństwo wybierz usługę „Szkolenia obronne”.

Przejdź do sekcji Indywidualne szkolenia…

Edycja tekstu: Jacek Rujna

W sobotę odbędą się kursy m.in. w jednostkach podległych 12. Dywizji Zmechanizowanej.- Celem tego programu nie jest zrobienie z każdego żołnierza, tylko przygotowanie społeczeństwa i jak w takich sytuacjach zachować zdrowy rozsądek i nabyć praktyczne umiejętności - mówi por. Manuela Kaczyńska ze szczecińskiej "dwunastki".Na sobotę zaplanowane są m.in. kursy przetrwania - są jeszcze wolne miejsca w Szczecinie i w Złocieńcu. Zgłosić się można przez aplikację mObywatel.