Kolejne szkolenia w programie #wGotowości. Są jeszcze miejsca

Podstawy udzielania pierwszej pomocy, budowanie planów awaryjnych i reagowanie w sytuacji nagłego zagrożenia - między innymi tego będą się uczyć uczestnicy kolejnego szkolenia w ramach programu #wGotowości.
W sobotę odbędą się kursy m.in. w jednostkach podległych 12. Dywizji Zmechanizowanej.
- Celem tego programu nie jest zrobienie z każdego żołnierza, tylko przygotowanie społeczeństwa i jak w takich sytuacjach zachować zdrowy rozsądek i nabyć praktyczne umiejętności - mówi por. Manuela Kaczyńska ze szczecińskiej "dwunastki".
Na sobotę zaplanowane są m.in. kursy przetrwania - są jeszcze wolne miejsca w Szczecinie i w Złocieńcu. Zgłosić się można przez aplikację mObywatel.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
📲 Zapisz się na szkolenie #wGotowości za pośrednictwem aplikacji mObywatel.— Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (@CyberWojska) November 13, 2025
Jak to zrobić:
🔹Zaloguj się do aplikacji mObywatel.
🔹Z dolnego menu wybierz zakładkę Usługi.
🔹W kategorii Bezpieczeństwo wybierz usługę „Szkolenia obronne”.
🔹Przejdź do sekcji Indywidualne szkolenia… pic.twitter.com/yix77oHbKL